Депутаты Бразилии приняли закон об ужесточении контроля за криптовалютами
Палата депутатов Конгресса Бразилии приняла закон об ужесточении контроля за криптовалютами в стране
Бразилиа,
1 декабря 2022, 08:04 — REGNUM Нижняя палата Конгресса Бразилии (палата депутатов) одобрила законопроект, направленный на усиление надзора за криптовалютами страны после краха одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж FTX, сообщается на сайте законодательного органа.
Бразилия
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Согласно документу, эта сфера теперь будет регулироваться специальным федеральным агентством, которое будет назначаться правительством. Закон должен быть направлен на утверждение уходящему в отставку бразильскому президенту Жаиру Болсонару.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в американском штате Нью-Йорк был принят местный закон об ограничении добычи криптовалют с использованием электроэнергии из неэкологических источников.
История вопроса
Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, эмиссия и управление которой основаны на криптографических методах. Обычно эмиссия криптовалюты децентрализована, но некоторые государства заявляли о создании своих криптовалют. Большинство криптовалют имеют верхний предел объёма эмиссии.
Главной особенностью криптовалют является невозможность контроля за транзакциями со стороны банков или государственных органов. Управлять транзакцией могут только участники сделки. Большинство криптовалют не скрывают информацию о танзакциях, но их участники скрываются за псевдонимами. Таким образом, криптовалюты могут быть использованы в незаконных операциях.
Разные государства придерживаются разной политики по отношению к криптовалютам. В некоторых странах они являются законным платёжным средством, где то – товаром особого рода, а где-то транзакции с криптовалютами запрещены.
Первой криптовалютой стал разработанный в 2009 году Биткойн. Позже появились другие криптовалюты, но не все из них получили распространение. Приобрести или обменять криптовалюты можно на биржах криптовалют. Из-за новизны и неясного статуса криптовалют их курсы могут взлетать и падать непредсказуемым образом, что приводит к значительным финансовым потерям у тех, кто их использует.
В Российской Федерации владение криптовалютами законно, но платежи в них запрещены, поскольку единственным законным платёжным средством является рубль.