Палата депутатов Конгресса Бразилии приняла закон об ужесточении контроля за криптовалютами в стране

Бразилиа, , 08:04 — REGNUM Нижняя палата Конгресса Бразилии (палата депутатов) одобрила законопроект, направленный на усиление надзора за криптовалютами страны после краха одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж FTX, сообщается на сайте законодательного органа.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно документу, эта сфера теперь будет регулироваться специальным федеральным агентством, которое будет назначаться правительством. Закон должен быть направлен на утверждение уходящему в отставку бразильскому президенту Жаиру Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в американском штате Нью-Йорк был принят местный закон об ограничении добычи криптовалют с использованием электроэнергии из неэкологических источников.