В Санкт-Петербурге открылся международном форум-выставка «Российский промышленник»

Санкт-Петербург, , 08:43 — REGNUM Спикеры федерального уровня, международные участники, новейшие достижения отечественных компаний, прямые переговоры производителей и закупщиков — в Экспофоруме открылся международном форум-выставка «Российский промышленник».

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

Одной из основных тем первого дня стало обсуждение пути сотрудничества с Юго-Восточной Азией в сфере высоких технологий. В формате круглого стола эксперты обсудили возможности экспорта и кооперации с новыми для России странами Юго-Восточной Азии, основные факторы, влияющие на выход высокотехнологичных компаний на азиатский рынок, проблемы массового экспорта российских технологий, перспективы работы в регионе.

Спикеры отметили значимость развития IT-сферы. Рост IT-технологий способствует решению политической ситуации, положительным изменениям в стране. Геополитическая, экономическая, идеологическая составляющие представляют собой поддержку экспорта IT- технологий как основу создания дружественного сообщества из семи миллиардов человек.

Поддержку медпроизводителей обсудили на деловой сессии эксперты отрасли. Они отметили важность объединения усилий по поддержке медицинской отрасли, а также значимые меры поддержки — субсидии, налаживание экспорта, изменение законодательства.

В Санкт-Петербурге разработан ряд мер поддержки медицинских производителей. Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга Ольга Горышина сообщила, что город предлагает компаниям микрокредиты с маленькой процентной ставкой (от 1 до 5%), программы Фонда поддержки промышленности, субсидии, в том числе на переквалификацию персонала, на энерго-обследование и другое.

Также в первый день Форума на площадке «Российского промышленник» состоялось торжественное награждение лучших изобретателей и их наставников. Участники из 15 регионов России и Узбекистана стали обладателями премии «За вклад в развитие интеллектуальной собственности».

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербург» Олег Якимов и Операционный директор медицинского направления фармацевтического холдинга «БСС» Юлия Гуккина.

«Российский промышленник» — федеральная площадка для дискуссий и консультаций крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, техническими университетами, зарубежными предпринимателями по повестке развития промышленности России в современных условиях. В деловой программе — свыше 80 мероприятий, в выставке примут участие 220 компаний — лидеров в области машиностроения, робототехники, программного обеспечения, двигателестроения и других сферах», — говорит генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

Тематически форум-выставка поделён на пять ключевых треков: государственная поддержка промышленности, импортозамещение, цифровизация, подготовка современных инженерных кадров и международная промышленная кооперация. Участники и гости форума могут узнать о комплексной системе мер государственной поддержки, действующей для отечественного бизнеса. Льготные кредиты, в том числе на модернизацию производства, субсидии, гранты, помощь в сертификации и лицензировании, образовательные программы. Это только часть возможностей, доступных российским предпринимателям, благодаря национальным проектам России и стратегическим инициативам Правительства России.

В числе важнейших событий деловой программы — заседания 15 комиссий и комитетов Российского союза промышленников и предпринимателей, бизнес-диалоги со странами Латинской Америки, Ираном, Беларусью, Казахстаном, презентации передовых инженерных школ, панельная сессия «Импортозамещение программного обеспечения в интересах высокотехнологичной промышленности», конференция «История русской инженерной мысли и предпринимательской инициативы» и многое другое.

Одну из крупнейших региональных выставочных экспозиций Международного форума-выставки «Российский промышленник» представила администрация Свердловской области — пять промышленных компаний презентовали свою уникальную импортозамещающую продукцию, технологии и возможности для развития бизнеса.

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) удивила посетителей выставки арт-объектом из нержавеющей стали. Из этого материала ТМК производит стальные трубы, в том числе трубы с премиальными резьбовыми соединениями. Завод обладает широкими компетенциями в машиностроительном сегменте, поставляет инженерные решения для энергетических и металлургических производств, а также разрабатывает новую линейку продукции для водородной энергетики.

Также среди на стенде представлена промышленная продукция и разработки торгово-сервисной компании «Реман-Сервис», Научно-производственного холдинга «ВМП», Нижнетагильского завода металлических конструкций и возможности Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина».

Свой промышленный и инновационный потенциал представляют российские регионы, в частности, Фонд развития промышленности Республики Карелия представил коллективный стенд предприятий деревообрабатывающей, пищевой промышленности, а также разработки в сфере противопожарной безопасности. Карельскую промышленную продукцию представили четыре компании: Деревообрабатывающий комбинат «Калевала», ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», ООО «Фрешберри» и ООО «Акцепт».

Производители металлопроката, труб, деревянных изделий, абразивов и технологических компонентов Оренбургской области представляют свою продукцию.

Более 300 компаний примут участие в «Бирже деловых контактов. Импортозамещение и субконтрактинг», где состоятся бизнес-встречи представителей крупных промышленных компаний с потенциальными подрядчиками, поставщиками новейших технологий, оборудования и услуг, способных заместить импортные аналоги.

В выставке участвуют 35 регионов РФ. Коллективные стенды представляют Ленинградская область, Республика Крым, Сургут, Свердловская область, Оренбургская область, Республика Удмуртия, Республика Карелия. В числе ключевых участников — Санкт-Петербургский Политех, ИТМО, РЖД, «Красный октябрь», Белорусский металлургический завод, «Беларускабель».

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.