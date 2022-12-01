Москва, 1 декабря, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Усиление морозов в Москве и в Московской области ожидается на предстоящей неделе. Об этом 30 ноября сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Как уточнил специалист, начиная с 5 декабря в Московском регионе ожидаются днём морозы до — 11 градусов. Ночью в Москве возможно понижение температуры воздуха до — 6…–15 градусов.

Вильфанд пояснил, что такое похолодание, больше характерное для января, связано с возрастанием влияния антициклона. По этой же причине ожидается и возрастание атмосферного давления. В начале следующей недели атмосферное давление достигнет 771–775 мм рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде регионов России ожидаются сильные морозы и снегопады.