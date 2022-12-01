Москва, 1 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. АНО «Цифровая экономика» выпустила новый аналитический обзор по теме «Дефицит ИТ-кадров: глобальные тренды, международный опыт развития кадрового потенциала», в котором исследовало, как проблему дефицита ИТ-кадров решают лидеры мировой цифровой экономики: какие проекты и с какими целями запускают, каких результатов добиваются. Доклад создан в поддержку задач, решаемых в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в котором реализуются федеральные проекты «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ отрасли».

Цитата со страницы data-economy.ru Кадры для цифровой экономики

Напомним, что ключевой задачей вышеобозначенных федеральных проектов является обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере информационных технологий и информационной безопасности, а также в специалистах с цифровыми компетенциями, прошедших обучение по соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования, а также обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций.

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» также реализуется мера по увеличению бюджетных мест для приема по ИТ специальностям.

Уже успешно реализуется такая инициатива, как «Цифровые профессии », где на условиях софинансирования любой гражданин может получить новую востребованную цифровую профессию:

Топ-10 провайдеров по востребованности курсов:

Яндекс;

GeekBrains;

Нетология;

SkillFactory;

Университет Иннополис;

ЦОК НТИ;

Skillbox;

Университет ИТМО;

1С: Образование;

СберУниверсит.

Также стартовал проект «Код будущего», в рамках которого Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предоставляет возможность школьникам 8-11 классов пройти обучение по программированию по дополнительным общеобразовательным программам технической направленности. Текущий набор был закрыт 18 ноября. О ближайших наборах и новостях — читайте в группе.

В 2022 году к обучению приступят не менее 100 тыс. школьников. На Едином портале государственных услуг Российской Федерации доступны для обучения 96 программ (48 программы, реализуемые в режиме онлайн, и 48 программы, реализуемые в формате офлайн) от 20 образовательных организаций, являющихся лидерами сферы дополнительного образования по обучению детей разных возрастов по программированию: Яндекс, ООО «Мобильное Электронное Образование», ООО «Учи. Дома», АО «Академия Просвещения», 1С Образование, АНО ДПО «Школа программистов», ООО «Алгоритмика», ООО «Юмакс», АНО ВО «Университет Иннополис», ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», ГАОУ ВО МГПУ, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия», ООО «Фоксфорд», АНО ДО «Научно-образовательный центр МГТУ им. Н. Э. Баумана», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», АНО «Российский новый университет», ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова».

Кроме того, в 2022 году в 115 вузах страны стартовал проект «Цифровые кафедры». Планируется, что к 2026 году «цифровые кафедры» окончат свыше 385 тысяч человек. А к 2030 году допквалификацию в ИТ-сфере получат 1,1 млн студентов.

Но какие инициативы реализуется в мировом образовательном ландшафте? Насколько плотно ведется работа с бизнесом в части подготовки кадров для ИТ, и на что ещё следует обратить внимание, исследуется в аналитическом отчете АНО «Цифровая экономика». Там же рассмотрены проекты и меры, реализуемые органами власти, глобальными технологическими компаниями и некоммерческими организациями в США, Европейском Союзе, Великобритании, Китае и Индии.

Нехватка ИТ-специалистов отмечается авторами, как общемировая проблема. По приводимой в работе оценке Microsoft, всего за пять лет с 2020 года сформируется 149 млн новых рабочих мест по цифровым профессиям, среди которых разработчики ПО, специалисты по облачным вычислениям, большим данным, информационной безопасности, искусственному интеллекту, машинному обучению и другие.

C учетом трендов по цифровизации отраслей, устойчивой занятости и высоких зарплат в сфере ИТ, множества принимаемых мер поддержки обучения и профессионального развития ИТ-специалистов в долгосрочной перспективе, ситуация с кадрами должна улучшаться.

В настоящее время в России насчитывается около 1,8 млн специалистов по информационно-коммуникационным технологиям, что составляет около 2,4% от общей численности занятых. Для сравнения: в странах ЕС, в среднем, их доля составляет 4,5%.

«В ситуации острого дефицита кадров вопрос подготовки специалистов для ИТ-отрасли становится одной из важнейших задач, на решение которых направлены усилия как государства, так и представителей отрасли. В стране запущен масштабный федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», мероприятия которого призваны подготовить высококвалифицированные ИТ-кадры и помочь гражданам пройти переподготовку по востребованным профессиям в условиях цифровой экономики. Кроме того, в России функционирует и ряд других проектов, направленных на улучшение качества подготовки ИТ-кадров и популяризации ИТ-профессий: «Цифровые кафедры», федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в ИТ-отрасли», «Урок цифры» и другие.

В новом исследовании, реализованном на базе АНО «Цифровая экономика», мы решили рассмотреть опыт подготовки ИТ-кадров за рубежом. Давно известно, что Россия — это родина лучших ИТ-кадров в мире. Уверен, если мы сможем найти правильное применение международного опыта в вопросах формирования учебных программ, раскрытия потенциала учащихся, возможностях применения полученных знаний на практике, то наша страна на долгие годы закрепится в роли лидера в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики», — комментирует генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Руководитель отдела образовательных программ фирмы «1С» Игорь Кузора отмечает, что в течение пандемии спрос на ИТ-кадры стремительно возрастал в связи с тем, что экономика столкнулась с необходимостью глубокой цифровизации многих процессов, которые раньше этого не требовали. По его словам, в конце 2021 года конкуренция в России среди соискателей почти отсутствовала, а в 2022 году рост спроса на специалистов и рост заработных плат несколько стабилизировались, в том числе благодаря предпринятым в Минцифры России вместе с ИТ-рынком мерам по подготовке кадров. В течение лета не было заметных изменений на рынке труда в сфере ИТ, осенью конкуренция среди специалистов немного повысиласькуре — в сентябре 2022 года ее уровень в ИТ по России составил 3,9 резюме на одну вакансию при среднем значении по отраслям — 4,9.

Несмотря на активное пилотирование и применении различных практик и подходов к преодолению дефицита ИТ-кадров, проблема сохранится в долгосрочной перспективе. Что требует увеличения усилий в подготовке соответствующих специалистов.

СЕО GeekBrains Александр Волчек отмечает, что одна из причин дефицита ИТ-кадров — низкий уровень информированности россиян об отрасли в целом: как она развивается, насколько перспективна, какие специалисты востребованы. Поэтому крупные EdTech игроки фокусируются на общем повышении уровня ИТ-знаний среди населения, предлагают рынку как программы для форсированного «входа» в новую специальность, так и по получению базовых цифровых навыков.

Авторы работы отмечают, что действенный эффект может дать и реализация проектов, нацеленных на вовлечение детей младшего и среднего возраста в изучение информационных технологий и программирования. Подобные есть в США, ЕС, Великобритании, Китае.

Например, в Великобритании отмечается практика обучения кодированию детей уже с начальной школы. В 2014 году Англия была одной из первых в мире, кто обязал обучать кодированию детей с первого класса. Кроме того, в стране создана сеть клубов программирования для детей 9-13 лет, которая вышла на международный уровень и охватила сотни тысяч детей. Отдельный приоритет Великобритании — в распространении изучения кибербезопасности в школах и колледжах, для чего по этой тематике в десятках школ и колледжей Национальным центром кибербезопасности Великобритании организовано внеклассное обучение и специальные курсы, проводятся профильные соревнования.

Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко отмечает, что в современном мире навыки цифровой грамотности и информационной безопасности также важны как грамотность литературная, знание правил поведения на воде или пожарной безопасности, поэтому им обязательно нужно обучать детей.

Управляющий партнер онлайн-школы «Фоксфорд» и генеральный директор образовательной платформы «Цифриум» Алексей Половинкин считает, что сегодня, когда все больше профессий требуют базовых навыков программирования, необходимо обучать им школьников, начиная со средней школы, например, в рамках специального предмета «Навыки программирования», который можно организовать на базе EdTech решений.

Директор по развитию образования Яндекс Сергей Бражник указывает, что доступное и качественное STEM-образование — это важнейший драйвер развития экономики, и сегодня математическая грамотность и технологические навыки нужны везде: поэтому обучение им нужно активно поддерживать.

В опыте Китая авторы аналитического обзора отмечают приоритет в подготовке специалистов по искусственному интеллекту. С 2018 года изучение тематики по искусственному интеллекту в Китае внедрили в учебную школьную программу для старших классов.

Старший управляющий директор — начальник управления национального развития AI Сбербанка Владимир Авербах подтверждает, что в текущих условиях особенно важно готовить специалистов по искусственному интеллекту. Поэтому Правительство России в рамках Федерального проекта «Искусственный интеллект» и Национальной программы «Цифровая экономика» реализует инициативы по запуску не только программ высшего образования по искусственному интеллекту, но и дополнительного профессионального образования, что будет способствовать увеличению числа специалистов в области искусственного интеллекта.

На уровне высшего образования в работе выделяется необходимость запуска на федеральном уровне новых возможностей для студентов колледжей и вузов по получению практических навыков по цифровым профессиям. В опыте ЕС и Великобритании в этой части выделяются успешные кейсы, которые можно взять на вооружении при проектировании схожих программ в российских реалиях. Например, это программа «цифровых стажировок», действующая в ЕС, в рамках которой студенты и недавние выпускники вузов могут получить грант через университет на прохождение стажировки по цифровым профессиям в компаниях-партнерах в 33 странах-участниках программы. Таким образом, стимулируется мобильность выпускников и расширение их возможностей для старта карьеры.

HR-директор СКБ Контур Александра Батина подтверждает, что IT-компании сейчас понимают, что важно не только собирать кадры с рынка, но и наполнять его специалистами.

Для развития ИТ-специалистов также требуется создание дополнительных возможностей для профессионального развития, для чего может быть использован платформенный подход, объединяющий образовательные ресурсы, коммуникации и ИТ-сообщество в единой среде.

Директор АПКИТ, глава Совета ТПП РФ по цифровой экономике Николай Комлев соглашается, что компетенции, квалификации, знания, опыт работы скоро переедут из разрозненных архивов, папок, дипломов, сертификатов, трудовых книжек в интернет-среду. По его мнению, кризисные явления и санкционное давление лишь отсрочат, но не отменят этот тренд. Поэтому важно изучать опыт Великобритании, Китая, Германии и других стран в этом направлении. При этом не строить сразу одну систему на всю страну, а дать возможность построения нескольких конкурирующих платформ.

Также в работе отмечается тренд, направленный на вовлечение большего числа женщин в работу в сферу ИТ. Низкая доля женщин в сфере ИКТ является глобальной проблемой — в среднем в мире только около трети ИКТ-специалистов представляют женщины, в России их доля еще меньше — около 15% в 2021 году. В международной практике на это направлен ряд проектов, преследующих цель повысить гендерный баланс в ИТ-отрасли.

GR директор образовательной платформы Нетология Валентина Куренкова отмечает, что гендерный баланс на российском IT рынке — это не просто очередной тренд, а новая реальность, к которой мы как государство, бизнес и общество должны быть готовы. Она подчеркивает, что многие российские компании уже реализуют инициативы, связанные с поддержкой населения с низкими доходами через их переобучение и переквалификацию, эти же компании уделяют особое внимание популяризации IT-профессий среди женской аудитории.

В аналитическом обзоре также отмечается, что для развития педагогических кадров следует развивать дополнительные инициативы, прежде всего, направленные на методологическую поддержку педагогов.

Директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова считает, что приоритетными мерами в деятельности по привлечению педагогов в школу по-прежнему остаётся работа с престижем данной профессии: повышение уровня оплаты труда, снижение доли рутинной работы. Что касается ресурсного обеспечения образовательных организаций, в частности школ, то, по ее мнению, оно сегодня достаточно качественное и разнообразное: много используется цифровых инструментов для внедрения интерактива в образовательный процесс, проведения различных лабораторных работ.