Вашингтон, 1 декабря 2022, 07:10 — REGNUM Палата представителей Конгресса США приняла срочные меры, чтобы предотвратить надвигающуюся общенациональную забастовку железнодорожников, сообщает 30 ноября Associated Press.

Роберт Келер. Забастовка. 1883
Роберт Келер. Забастовка. 1883

Конгрессмены приняли законопроект, который обяжет компании и рабочих соблюдать предложенное соглашение, которое было достигнуто в сентябре, но отклонено некоторыми из 12 участвующих профсоюзов.

Законопроект был принят 290 голосами против 137 и теперь направляется в Сенат. Если там его одобрят, его подпишет президент Джо Байден, который призвал Сенат действовать быстро.

«Без действий на этой неделе железные дороги начнут останавливать движение критически важных материалов, начнутся сбои в наших цепочках поставок автомобилей, нашей способности доставлять еду на столы и нашей способности удалять опасные отходы с нефтеперерабатывающих заводов», — заявил Байден.

Бизнес-сообщества, в том числе Торговая палата США и Американская федерация фермерских бюро, предупредили, что остановка железнодорожного сообщения нанесет разрушительный удар по экономике, которая будет терять по $2 млрд. в день.

Законопроект предусматривает компромиссное трудовое соглашение, заключенное при посредничестве администрации Байдена, которое в конечном итоге было отклонено четырьмя из 12 профсоюзов, представляющих примерно 115 000 сотрудников крупных грузовых железных дорог. Профсоюзы пригрозили забастовкой, если соглашение не будет достигнуто до крайнего срока, наступающего 9 декабря.