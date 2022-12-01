Экономика США из-за забастовки железнодорожников будет нести ущерб по $2 млрд. в день

Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Палата представителей Конгресса США приняла срочные меры, чтобы предотвратить надвигающуюся общенациональную забастовку железнодорожников, сообщает 30 ноября Associated Press.

Роберт Келер. Забастовка. 1883

Конгрессмены приняли законопроект, который обяжет компании и рабочих соблюдать предложенное соглашение, которое было достигнуто в сентябре, но отклонено некоторыми из 12 участвующих профсоюзов.

Законопроект был принят 290 голосами против 137 и теперь направляется в Сенат. Если там его одобрят, его подпишет президент Джо Байден, который призвал Сенат действовать быстро.

«Без действий на этой неделе железные дороги начнут останавливать движение критически важных материалов, начнутся сбои в наших цепочках поставок автомобилей, нашей способности доставлять еду на столы и нашей способности удалять опасные отходы с нефтеперерабатывающих заводов», — заявил Байден.

Бизнес-сообщества, в том числе Торговая палата США и Американская федерация фермерских бюро, предупредили, что остановка железнодорожного сообщения нанесет разрушительный удар по экономике, которая будет терять по $2 млрд. в день.

Законопроект предусматривает компромиссное трудовое соглашение, заключенное при посредничестве администрации Байдена, которое в конечном итоге было отклонено четырьмя из 12 профсоюзов, представляющих примерно 115 000 сотрудников крупных грузовых железных дорог. Профсоюзы пригрозили забастовкой, если соглашение не будет достигнуто до крайнего срока, наступающего 9 декабря.