В Саудовской Аравии открыли два новых месторождения газа
SPA: Saudi Aramco открывает два новых месторождения газа в Саудовской Аравии
Эр-Рияд,
1 декабря 2022, 04:53 — REGNUM Компания Saudi Aramco открыла два новых месторождения природного газа «Автад» и «Аль-Дахна» на востоке Саудовской Аравии, сообщило государственное информационное агентство SPA со ссылкой на министерство энергетики королевства.
Природный газ
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«Автад» находится в 142 км к юго-западу от города Хуфуф, а «Аль-Дахна» — в 230 км к юго-западу от Дахрана. Первое месторождение позволяет извлекать в сутки 762 тыс. кубических метров газа и 905 баррелей конденсата. «Аль-Дахна» ежесуточно дает 724 тыс. кубических метров газа и 362 барреля конденсата.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года власти Саудовской Аравии объявили об обнаружении в Красном море крупных запасов природного газа.
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История вопроса
Природный газ залегает в земле на глубине от тысячи метров до нескольких километров. Для добычи доступен газ, залегающий на глубинах до 6000 метров. Основным способом добычи газа является бурение скважин.
В недрах газ находится в мелких порах, соединённых трещинами, и устремляется в пробуренную скважину под давлением которое там в несколько раз превышает атмосферное. В тех случаях, когда газ содержится в герметичных порах горной породы, применяется метод гидроразрыва пласта. При этом чтобы разрушить перегородки между порами в скважину закачивают воду или воздух под большим давлением.
Добытый газ с помощью специального оборудования очищают от песка, воды и прочих нежелательных примесей, после чего в него добавляют этил меркаптан, который обладает характерным запахом, позволяющим обнаруживать утечку газа.
Основным способом транспортировки газа являются магистральные трубопроводы. Газопроводы могут быть наземными, подземными и подводными. Через некоторые промежутки на газопроводах строятся компрессорные станции для поддержания в газопроводе давления не менее 75 атмосфер.
Также газ может транспортироваться в сжиженном виде. Для этого его охлаждают ниже 20 градусов и/или сжимают до давления выше 100 килопаскалей. После этого газ можно перевозить на специальных танкерах-газовозах. Небольшие партии сжиженного природного газа (СПГ) иногда перевозят в специальных цистернах автомобильным или железнодорожным транспортом. Для использования СПГ необходимо регазифицировать – обратить в газообразное состояние.