Эр-Рияд, 1 декабря, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Компания Saudi Aramco открыла два новых месторождения природного газа «Автад» и «Аль-Дахна» на востоке Саудовской Аравии, сообщило государственное информационное агентство SPA со ссылкой на министерство энергетики королевства.

Ratfink1973 Природный газ

«Автад» находится в 142 км к юго-западу от города Хуфуф, а «Аль-Дахна» — в 230 км к юго-западу от Дахрана. Первое месторождение позволяет извлекать в сутки 762 тыс. кубических метров газа и 905 баррелей конденсата. «Аль-Дахна» ежесуточно дает 724 тыс. кубических метров газа и 362 барреля конденсата.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года власти Саудовской Аравии объявили об обнаружении в Красном море крупных запасов природного газа.