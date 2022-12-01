ESPN: экс-футболист Пеле внепланово оказался в больнице

Бразилиа, , 04:31 — REGNUM Легендарный бразильский футболист Пеле (настоящее имя Эдсон Арантес ду Насименту), который прошел курс химиотерапии, был внепланово госпитализирован в больницу имени Альберта Эйнштейна в городе Сан-Паулу, передает телеканал ESPN.

Пеле World Economic Forum

Врачи отмечают, что лечение пациента не дало результатов. У Пеле диагностировали генерализованный отек тела, а также декомпенсированную сердечную недостаточность и спутанность сознания.

Супруга экс-футболиста Марсия сообщила, что ее муж проходит в клинике общее обследование. Пеле был выписан из больницы в январе 2022 года. В октябре экс-футболисту исполнилось 82 года.

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