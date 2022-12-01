Тбилиси, 1 декабря, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Командующий территориальной обороны Эстонии, более известной как Кайтселийт, бригадный генерал Рихо Юхтеги в Тбилиси встретился с командующим силами обороны Грузии генерал-майором Георгием Матиашвили, сообщает 30 ноября сайт министерства обороны Грузии.

mod.gov.ge Георгий Матиашвили и Рихо Юхтеги

На встрече стороны подчеркнули существующие связи между Эстонией и Грузией в области обороны, тесное сотрудничество между Национальной гвардией Грузии и Союзом обороны Эстонии и обсудили вопросы будущего сотрудничества.

Стороны также провели беседу о территориальной обороне и поделились своим опытом. Внимание было уделено территориальному и мобилизационному резерву, а также вопросам набора добровольцев территориальной обороны и её личного состава. Матиашвили поблагодарил эстонскую сторону за вклад и поддержку в развитии Национальной гвардии Грузии.

На встрече присутствовал командующий Национальной гвардией Грузии бригадный генерал Роман Джохадзе. В рамках визита в Грузию командующий Юхтеги посетит также центр подготовки и переподготовки резервистов Национальной гвардии «Палдо» и 20-ю кадрированную бригаду.

Напомним, что Рихо Юхтеги ранее занимал пост командующего эстонских сил специального назначения и прославился хвастливым заявлением о том, что в случае нападения России на Эстонию российская армия будет «похоронена в эстонской земле».