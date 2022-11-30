Сан-Франциско, США, 1 декабря, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Заверения от главы Apple Тима Кука в том, что социальной сети Twitter не грозит удаление из магазина приложений App Store, получил американский бизнесмен Илон Маск. Об этом сам предприниматель написал 30 ноября в своём микроблоге.

Mike Deerkoski Тим Кук на фоне логотипа Apple

Глава Apple Тим Кук и владелец Twitter Илон Маск встретились в штаб-квартире Apple и обсудили все возникшие сложности и недоразумения.

Как уточнил Маск, помимо прочего, было разрешено недопонимание, связанное с тем, что Twitter может быть удалён из магазина App Store. По словам Маска, Тим Кук ясно дал понять, что компания Apple никогда не рассматривала такой вариант.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск заявил об угрозе компании Apple удалить Twitter из своего магазина приложений якобы в связи с несогласием с новой редакционной политикой в Twitter. Маск даже выразил готовность разработать собственный смартфон в случае, если Apple осуществит свою угрозу.