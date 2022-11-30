Брянск, 1 декабря, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Губернатор Брянщины Александр Богомаз не считает необходимым создание на территории области вооружённых отрядов самообороны, сообщает 30 ноября интернет-газета «Брянские новости».

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Об этом Богомаз заявил во время прямого телевизионного эфира. Житель области спросил его, стоит ли формировать на Брянщине местное вооружённое ополчение. Губернатор назвал обстановку в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ напряжённой, однако посчитал лишним создание отрядов территориальной обороны.

«Безопасность региона обеспечивается как погрануправлением, так и Министерством обороны, причем силы постоянно наращиваются», — сказал Богомаз.

Напомним, что вооружённые формирования Украины неоднократно обстреливали территорию Брянской области, в последний раз 19 ноября.