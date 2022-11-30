Тбилиси, 30 ноября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Парламент Грузии обсудил в третьем чтении поправки к закону «О конфликте интересов и коррупции в государственных учреждениях» и принял их 78 голосами, сообщает 30 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Парламентарии в ускоренном порядке обсудили законодательный пакет, включающий в себя 27 законопроектов. По словам первого заместителя председателя парламентского комитета по правовым вопросам Давида Матикашвили, существующее название закона будет изменено. И вместо закона «О конфликте интересов и коррупции в государственном учреждении» появится закон «О противодействии коррупции».

Как сказал Матикашвили, согласно поправкам, будет создано юридическое лицо публичного права — Антикоррупционное бюро, которое будет осуществлять свою деятельность самостоятельно.

В целях обеспечения независимости Антикоррупционного бюро государство будет обязано создать соответствующие условия для его деятельности. Антикоррупционное бюро будет подотчетно парламенту Грузии и межведомственному совету по борьбе с коррупцией.

Главной задачей бюро будет содействие борьбе с коррупцией. Оно будет контролировать реализацию документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и Национальную антикоррупционную стратегию Грузии. Бюро также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.