Минобороны сообщило о полном освобождении поселка Андреевка в ДНР
В ДНР полностью освободили поселок Андреевку и наступают на Водяное — Минобороны
с. Андреевка,
30 ноября 2022, 21:54 — REGNUM Подразделения ВС РФ освободили от киевских нацистских оккупантов поселок Андреевку в Донецкой Народной Республике. Продолжается наступление в направлении села Водяное, сообщили 30 ноября в Министерстве обороны РФ.
Спецоперация
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное»,— говорится в сообщении МО.
В ведомстве также напомнили, что ранее в ДНР были взяты под контроль союзных войск населенные пункты Белогоровка и Перше Травня.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.