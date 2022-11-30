В аварии с двумя трамваями в Новосибирске пострадали 16 человек

Новосибирск, , 21:35 — REGNUM В Новосибирске столкнулись два трамвая. В результате происшествия есть пострадавшие, двоим понадобилась госпитализация, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент с участием городского транспорта произошел около 19:30 по местному времени в Кировском районе Новосибирска. Один из трамваем столкнулся с другим. Следовавшим в попутном направлении. В результате аварии пострадали 16 человек. На сайте правительства региона сообщается, что двое из шестнадцати пострадавших госпитализированы. Еще 11 пассажиров с незначительными травмами отпущены домой, ведется осмотр еще троих пострадавших.

В минздраве региона сообщили о том, что травмы у всех разные, есть двое с тяжелыми повреждениями. На месте аварии работают спасатели, аварийные службы и правоохранительные органы.