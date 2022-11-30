Вашингтон, 30 ноября, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден готов прибегнуть к военным средствам, чтобы не допустить появления в арсенале Ирана ядерного оружия. Об этом 30 ноября сообщает спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий, если это поможет не допустить появления у Ирана ядерного оружия», — цитирует Малли издание Foreig Policy.

Также Роберт Малли добавил, что на данный момент ситуация позволяет обойтись без военного вмешательства.

Ранее сообщалось ИА REGNUM, что глава офиса Владимира Зеленского обсудил с советником Джо Байдена поддержку Киева во время зимнего периода.