Берлин, 30 ноября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Германии (бундесвер) оказались в сложной ситуации, и придётся приложить максимум усилий, чтобы исправить данное положение дел. Об этом 30 ноября заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт на конференции по безопасности в Берлине.

Kuebi Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт

По её словам, долгое время в стране пренебрегали данным вопросом. Теперь нужно добиться, чтобы Германия могла обеспечивать не только свою безопасность, но и помогать НАТО.

«Мы позаботимся о том, чтобы в будущем бундесвер был в состоянии обеспечить национальную оборону и оборону альянса, а также мог быть соответствующим образом оснащён», — сказала Ламбрехт.

Она завила, что средства на это планируется взять из специального фонда в размере €100 млрд. Министр заверила союзников, что Германия уже начала наращивать обороноспособность.

Напомним, 27 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство будет тратить на оборону страны более 2% ВВП в связи с конфликтом на Украине. Он пообещал выделить из госбюджета на 2022 год €100 млрд в спецфонд.