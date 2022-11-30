На юге Ирана произошло землетрясение силой 5,6 балла

Тегеран, , 18:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Ирана, сообщает 30 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение Zeml.info

По данным сейсмологического центра, землетрясение ощущалось в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Эпицентр землетрясения находился в 88 км от города Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано на греческом острове Эвбея 29 ноября.

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