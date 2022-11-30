Хельсинки, 30 ноября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Финляндия планирует и дальше поддерживать Киев, направляя режиму Зеленского ещё больше помощи. Об этом 30 ноября заявили в министерстве иностранных дел Финляндии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

В ведомстве указали, что 24 ноября была направлена «столь необходимая помощь энергетическому сектору Украины».

«В комплект поставки вошли компоненты электросети, такие как трансформаторы тока, автоматические выключатели и реле», ― уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Также, добавили в МИД, готовятся поставки трансформаторов тока, компонентов электрической сети, больших генераторов и отопительного оборудования. Планируется, что новая помощь энергетическому сектор Украины будет направлена в конце этого и в начале следующего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министры Новой Зеландии и Финляндии Джасинда Ардерн и Санна Марин в ходе встречи в Окленде подтвердили твердую приверженность двух стран продолжать оказывать помощь Киеву в условиях конфликта.

Напомним, в начале октября власти Финляндии приняли решение о поставке Киеву девятого пакета военной помощи. Содержание нового пакета засекречено, но известно, что речь в том числе идёт об оборонном оборудовании. В министерстве объяснили необходимостью обеспечения безопасной поставки.

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