В МИД РФ назвали опасной идею с потолком цен на энергоносители

Москва, , 18:31 — REGNUM В МИД РФ прокомментировали идею ЕС с потолком цен на энергоносители. В случае применения этого принципа с российской нефтью будет создан опасный прецедент, который нарушает законы рыночных отношений. Об этом заявила на брифинге 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Введение так называемого потолка цен на российскую нефть — это не просто не рыночная, а антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках», — считает Захарова.

По её словам, такая диктатура, похожая на «некий картель покупателей» станет «опасным прецедентом для международной торговли». «Это не потолок, а дно» в рыночных принципах, подчеркнула представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Захарова также заявила ранее о том, что идею установления так называемого потолка цен на российские энергоносители не поддержали многие нефтедобывающие страны.

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