Москва, 30 ноября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В МИД РФ прокомментировали идею ЕС с потолком цен на энергоносители. В случае применения этого принципа с российской нефтью будет создан опасный прецедент, который нарушает законы рыночных отношений. Об этом заявила на брифинге 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Введение так называемого потолка цен на российскую нефть — это не просто не рыночная, а антирыночная мера. Она нарушает цепочки поставок, может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках», — считает Захарова.

По её словам, такая диктатура, похожая на «некий картель покупателей», станет «опасным прецедентом для международной торговли». «Это не потолок, а дно» в рыночных принципах, подчеркнула представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Захарова также заявила ранее о том, что идею установления так называемого потолка цен на российские энергоносители не поддержали многие нефтедобывающие страны.