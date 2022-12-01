Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, вступили в силу поправки об электронном полисе обязательного медицинского страхования, сообщает ИА REGNUM.

Полис ОМС РФ

При обращении в поликлиники и больницы больше не понадобится «бумажный» полис ОМС, документ переходит в цифровой формат. Новая форма документа будет представлять собой «уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме». Присваивать штрихкод планируют в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Хранить документ можно будет, например, в смартфоне.

При этом доступ к регистру ОМС получат не только медицинские, но и страховые организации. Они смогут получить сведения о том, какого пациента и в какой больнице приняли, о выборе врача, диагнозе и объёме помощи. Эти же данные пациенты увидят в своих личных кабинетах.

Обладателям бумажной версии полиса ничего дополнительно предпринимать не надо. Однако, если есть желание ускорить включение своего полиса в реестр и побыстрее получить штрих-код, нужно подать заявление на портале госуслуг. Предполагается, что код придёт в тот же день.

Полис ОМС — документ, который дает гражданам право на получение бесплатной медицинской помощи.

В Госдуме считают, что действующую систему медицинского страхования следует менять — система финансирования через страховые взносы не может решить вопросы там, где низкая численность населения, например на селе.

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