Москва, 30 ноября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Державам, имеющим в своем военном арсенале ядерное оружие, необходимо избегать любого военного столкновения, так как эскалация может приобрести стихийный характер. Об этом 30 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычный вооружений», — приводятся слова Лаврова на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Также министр иностранных дел РФ отметил, что любая эскалация может приобрести неконтролируемый характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова совершить две поездки в Африку.