Конфликт на Украине показывает нарастание соперничества Китая с НАТО — МИД Польши

Варшава, , 18:04 — REGNUM Китай постепенно из конкурента НАТО превращается в соперника. Об этом 30 ноября заявил журналистам министр иностранных дел Польше Збигнев Рау.

«Китай всё больше, в том числе с учётом… [спецоперации] на Украине, является соперником трансатлантического сообщества», — сказал Збигнев.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Североатлантическом альянсе ожидали, что Китай будет давить на Россию, требуя завершить спецоперацию по денацификации Украины. В то же время польский министр заявил о необходимости сотрудничать с Китаем по вопросам нераспространения ядерного оружия, изменения климата и здравоохранения, несмотря на то, насколько близки отношения Пекина с Москвой.

Стоит отметить, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит сотрудничать с Китаем, но будет параллельно снижать зависимость от этой страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова: в НАТО не заинтересованы в разрешении конфликта на Украине