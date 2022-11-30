Москва, 30 ноября 2022, 17:54 — REGNUM Идею установления так называемого потолка цен на российские энергоносители не поддержали многие нефтедобывающие страны. Причиной такого отношения является понимание, что и к ним в какой-то момент могут применить такую ограничительную меру из-за политических мотивов или по каким-либо другим причинам. Это мнение высказала 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, потолок цен на российскую нефть пытается установить Европейский союз. В настоящее время обсуждаются различные предложения стран ЕС. Уже названа примерная сумма в размере не выше 70 долларов за баррель, которую поддержал ряд стран Европы. Против Польша, которая хотела бы снизить сумму до 30 долларов за баррель.
В России посчитали такой подход вмешательством в рыночные принципы. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны, которые введут потолок цен на российскую нефть, останутся без неё.
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