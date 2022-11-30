Москва, 30 ноября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Идею установления так называемого потолка цен на российские энергоносители не поддержали многие нефтедобывающие страны. Причиной такого отношения является понимание, что и к ним в какой-то момент могут применить такую ограничительную меру из-за политических мотивов или по каким-либо другим причинам. Это мнение высказала 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Многие нефтедобывающие страны также выступают против подобной меры. Они просто прекрасно понимают, что сейчас эти меры направлены против России, хотя косвенно уже бьют по всем, а завтра по политическим или иным основаниям, да могут вообще без оснований, применены к любой другой стране», — заявила в ходе брифинга Захарова.

Напомним, потолок цен на российскую нефть пытается установить Европейский союз. В настоящее время обсуждаются различные предложения стран ЕС. Уже названа примерная сумма в размере не выше 70 долларов за баррель, которую поддержал ряд стран Европы. Против Польша, которая хотела бы снизить сумму до 30 долларов за баррель.

В России посчитали такой подход вмешательством в рыночные принципы. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что страны, которые введут потолок цен на российскую нефть, останутся без неё.