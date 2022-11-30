Донецк, 30 ноября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Успешное наступление по освобождению от ВСУ села Водяное (ДНР) ведут российские военные, сообщили 30 ноября в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 30 ноября российским войскам удалось полностью освободить от боевиков ВСУ село Андреевка.

Ещё ранее стало известно об освобождении населённых пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР.