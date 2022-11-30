Цены на газ в Европе превысили $1600 за 1 тыс. кубометров
Цены на газовые фьючерсы в Европе достигли двухнедельного пика
Лондон,
30 ноября 2022, 17:34 — REGNUM Цена газовых фьючерсов по поставкам в декабре на торгах 30 ноября превысила $1600 долларов за 1 тыс. кубометров. Данные публикует лондонская биржа ICE.
Во время открытия торгов цена стартовала с $1465,2 и быстро приблизилась к отметке $1600. Максимальная цена в течение дня составила $1604,5 за 1 тыс. кубометров.
Рост цены на голубое топливо составил 9%.
Стоит отметить, что 13 октября стоимость природного газа на торгах ICE ранее превышала отметку $1600 за 1 тыс. кубометров 13 октября
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История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на Украине. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.