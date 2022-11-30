Лондон, 30 ноября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Цена газовых фьючерсов по поставкам в декабре на торгах 30 ноября превысила $1600 долларов за 1 тыс. кубометров. Данные публикует лондонская биржа ICE.

Gazprom.ru Добыча газа

Во время открытия торгов цена стартовала с $1465,2 и быстро приблизилась к отметке $1600. Максимальная цена в течение дня составила $1604,5 за 1 тыс. кубометров.

Рост цены на голубое топливо составил 9%.

Стоит отметить, что 13 октября стоимость природного газа на торгах ICE ранее превышала отметку $1600 за 1 тыс. кубометров 13 октября.