Москва, 30 ноября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Глава Минспорта Олег Матыцин считает необходимым повысить эффективность управления футбольными стадионами, построенными к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом министр заявил в ходе «открытого диалога» в Совфеде.

Anglican.org Футбольный мяч

В ходе встречи сенатор от Мордовии Петр Тултаев спросил министра о том, нужно ли создавать организацию, управляющую деятельностью всех стадионов, построенных к чемпионату. Матыцин пояснил, что сейчас проводится субсидирование деятельности этих стадионов.

«То, что касается одной управляющей структуры… Мы вместе с Российским футбольным союзом, Российской премьер лигой этот вопрос обсуждали, и пока дискуссия продолжается», — ответил министр.

Также он отметил, что в каждом регионе есть свои особенности, и он относится неоднозначно к какому-либо единообразию.

«Хотя необходимость повышения эффективности управления стадионами она, конечно, есть. Выйти на самоокупаемость очень и очень сложно», — добавил Матыцин.