Анкара, , 17:28 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что экономику страны в 2022 году ждет рекордный рост. Об этом глава государства сообщил 30 ноября на заседании с участием глав представительств правящей партии справедливости и развития.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция сегодня входит в пятерку лидеров G20 по темпам роста ВВП, что является показателем усиления нашей страны. Уверен, что пост экономики в 2022 году будет рекордным», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Также президент подчеркнул, что Турция продолжает экономический рост на фоне тяжелой экономической ситуации в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель Китая в ООН Гэн Шуан призвал Турцию и Израиль прекратить атаки на Сирию.

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