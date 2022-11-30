Москва, 30 ноября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Россия является несомненным лидером в сфере ядерной энергетики и готова к расширению международного сотрудничества в этой сфере. В современных условиях несомненным является то, что использование мирного атома имеет всё более возрастающее значение. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

«Мы готовы и далее расширять это международное сотрудничество, особенно имея в виду, что в нынешних геополитических условиях ядерная энергетика приобретает всё большее и большее значение», — заявил представитель МИД в ходе совместного семинара ПИР-центра и Российского совета по международным делам «Осмысляя итоги Х Обзорной конференции ДНЯО: что ждет режим ядерного нераспространения в будущем?».

Вишневецкий также подчеркнул, что Россия в настоящее время не только развивает ядерную энергетику на своей территории, но и выполняет задачи по созданию ядерных энергетических объектов за рубежом, что является одним из пунктов договора о нераспространении ядерного оружия.