Вашингтон, 30 ноября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что почти все члены НАТО сильно и решительно поддерживают Украину, сообщает Госдепартамент США.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Поддержка остается сильной и решительной. Это то, что я услышал практически от всех, кто сидел за столом во время заседания НАТО», — заявил Энтони Блинкен, который находился с официальным визитом в Бухаресте, где состоялась встреча глав МИД стран альянса.

Ранее министры стран G7 обсудили «неотложные потребности» Украины в контексте энергетической инфраструктуры. По словам госсекретаря США, страны подтвердили решимость помочь киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Энтони Блинкен заявил, что НАТО будет усиливать своё присутствие от Черного до Балтийского моря.