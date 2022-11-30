МИД РФ отреагировал на поддержку Венгрией расширения НАТО
Москва уважает решение Венгрии поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО — МИД России
Москва, 30 ноября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Москва уважает суверенитет Венгрии и не собирается вмешиваться в связи с решением Будапешта поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом 30 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отреагировала на решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать ратификацию соглашения о расширении Североатлантического альянса за счёт Финляндии и Швеции.
«Суверенное государство решает самостоятельно. В общем-то, и есть наше отличие от западного или натоцентричного мироустройства», — сказала Захарова.
Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что в Венгрии планируют ратифицировать соглашение по НАТО в начале февраля 2023 года.