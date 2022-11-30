Люксембург, , 17:15 — REGNUM Иск Австрии, которая пыталась через суд запретить Венгрии оказывать поддержку АЭС «Пакш II», отклонён, говорится в заявлении Суда ЕС общей юрисдикции от 30 ноября.

Машинный зал АЭС «Пакш» Atomeromu.hu

В документе сказано, что суд отклонил иск Австрии «об оспаривании венгерской инвестиционной помощи», одобренной ранее Европейской комиссией. Речь шла об инвестициях в строительство двух новых ядерных реакторов на АЭС.

Напомним, ЕК одобрила инвестиционную помощь властей Венгрии для «Пакш II» в 2017 году, но это решение оспорила Австрия. Деньги планировалось направить на строительство новых реакторов, которые заменят четыре старых, пока ещё рабочих.