Глава Минспорта РФ готов обсуждать субсидии на авиаперевозки спортсменов-дальневосточников

Москва, , 17:03 — REGNUM В Минспорта РФ готовы обсуждать возможность введения субсидирования авиаперелетов для спортсменов и тренеров, которые летят на соревнования с Дальнего Востока. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом в ходе «открытого диалога» в Совфеде заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

В ходе встречи сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин спросил, возможно ли субсидирование авиационных перевозок для спортсменов и тренеров из Дальнего Востока, принимающих участие во всероссийских официальных спортивных мероприятиях.

По словам Матыцина, на сегодняшний день действует постановление правительства РФ о льготных тарифах для определенных категорий граждан.

«В частности, по-моему до 23 или до 25 лет, если о детских говорить командах, то они под это постановление попадают. То, что касается отдельного какого-то регламента, ну это не в полной мере в компетенции Минспорта. Как инициатор совместно с вами давайте, готовы, естественно, это делать», — ответил министр.