Захарова считает, что в НАТО не заинтересованы в дипломатическом разрешении конфликта на Украине

Москва, , 16:42 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что итоги встреч глав МИД НАТО свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс не заинтересован в политико-дипломатическом решении ситуации на Украине.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявление министров иностранных дел стран-членов НАТО было принято в ходе заседания совета Североатлантического альянса в период с 22 по 30 ноября в Бухаресте (Румыния).

«Содержащиеся в документе формулировки свидетельствуют о том, что НАТО абсолютно не заинтересован в политико-дипломатическом решении на Украине», — заявил Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о намерении альянса продолжить сотрудничество с Китаем там, где это выгодно.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг: НАТО продолжит сотрудничество с Китаем там, где это выгодно