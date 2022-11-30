Захарова: в НАТО не заинтересованы в разрешении конфликта на Украине
Захарова считает, что в НАТО не заинтересованы в дипломатическом разрешении конфликта на Украине
Москва,
30 ноября 2022, 16:42 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что итоги встреч глав МИД НАТО свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс не заинтересован в политико-дипломатическом решении ситуации на Украине.
Мария Захарова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заявление министров иностранных дел стран-членов НАТО было принято в ходе заседания совета Североатлантического альянса в период с 22 по 30 ноября в Бухаресте (Румыния).
«Содержащиеся в документе формулировки свидетельствуют о том, что НАТО абсолютно не заинтересован в политико-дипломатическом решении на Украине», — заявил Захарова.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о намерении альянса продолжить сотрудничество с Китаем там, где это выгодно.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.