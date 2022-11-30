Москва, 30 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что итоги встреч глав МИД НАТО свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс не заинтересован в политико-дипломатическом решении ситуации на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Заявление министров иностранных дел стран — членов НАТО было принято в ходе заседания совета Североатлантического альянса в период с 22 по 30 ноября в Бухаресте (Румыния).

«Содержащиеся в документе формулировки свидетельствуют о том, что НАТО абсолютно не заинтересован в политико-дипломатическом решении на Украине», — заявил Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о намерении альянса продолжить сотрудничество с Китаем там, где это выгодно.