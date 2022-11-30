Законопроект о пропорциональном перечислении денег при строительстве жилья внесен в Госдуму

Москва, , 16:24 — REGNUM Законопроект о новых возможностях перечисления эскроу-агентом застройщику денежных средств участников долевого строительства внесла в Госдуму Смоленская областная Дума, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документом предлагается внести изменения в законодательство, согласно которым предусматривается возможность перечисления эскроу-агентом застройщику денежных средств участников долевого строительства, внесенных на счет эскроу, пропорционально доле соответствующих этапов строительства от общего объема стоимости строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости в случаях и порядке, установленных правительством РФ.

Сейчас внесенные на счет эскроу деньги перечисляются эскроу-агентом застройщику только после представления застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости или сведений о размещении в единой информационной системе жилищного строительства этой информации.

Авторы законопроекта отмечают, что при таком подходе весь цикл строительства объектов недвижимости, который может занимать несколько лет, компании-застройщики вынуждены выполнять за счет собственных оборотных средств или с привлечением кредитов, регулярные выплаты по которым должны осуществляться так же весь срок строительства многоквартирного жилого дома. При этом внесенные дольщиками средства оказываются замороженными, хотя все затраты по их привлечению, подготовке проектной документации, приобретению земельного участка для строительства так же лежат на плечах компаний-застройщиков. В то же время при строительстве многоквартирного жилого дома выполнение работ фиксируется при государственном надзоре и после размещения сведений в единой информационной системе становится общедоступными сведениями, позволяющими в реальном времени оценивать степень готовности объекта и качество выполняемых строительных работ, говорится в сопроводительных материалах.

В законопроекте предусматривается возможность открытия частичного доступа к средствам, замороженным на счетах эскроу, при окончании с надлежащим качеством очередного этапа строительства объектов недвижимости. К примеру, при достижении не менее 30% в строительной готовности объекта возможно было бы разрешить уполномоченному банку перечисление застройщику 10% средств со счета эскроу. При достижении не менее 60% строительной готовности подконтрольного объекта возможно было бы разрешить уполномоченному банку перечисление застройщику 30% средств со счета эскроу. При достижении не менее 90% строительной готовности подконтрольного объекта возможно было бы разрешить уполномоченному банку перечисление застройщику 50% средств со счета эскроу. Оставшаяся сумма, уточняется в материалах, подлежала бы перечислению уже после представления застройщиком уполномоченному банку разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости или сведений о размещении в единой информационной системе жилищного строительства этой информации.

Разработчики инициативы считают, что внедрение этого механизма позволит существенно увеличить темпы жилищного строительства и снизить стоимость квадратного метра жилья при безусловном соблюдении прав дольщиков и сохранении существующих гарантий безопасности средств, внесенных ими по договору об участии в долевом строительстве. Также по их мнению, в условиях санкций принятие проекта федерального закона улучшит обстановку в строительном сообществе.