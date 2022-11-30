Донецк, , 15:01 — REGNUM Воздушно-космические силы РФ за последние сутки уничтожили две единицы украинской мобильной радиолокационной системы AN/TPQ-38, расположенных на территории ДНР. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВКС РФ Минобороны.рф

«В районах населенных пунктов н. п. Минькова и н. п. Часов Яр ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — говорится в сообщении.

Станция AN/TPQ-37, в сравнении с AN-TPQ-36, обладает повышенными тактико-техническими характеристиками. Однако рост основных параметров привел к необходимости использования двухосного прицепа под антенный пост и отдельно размещаемого генератора.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики.

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