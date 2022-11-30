Российские военные уничтожили узел связи ВСУ в ДНР — Конашенков
Российские военные уничтожили пункт управления и узел связи ВСУ — Конашенков
Москва,
30 ноября 2022, 14:57 — REGNUM Российские военные уничтожили пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков
Минобороны.рф
«В н. п. Торецк ДНР уничтожены пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ», — отметил он.
По его словам, также в ходе контрбатарейной борьбы в районе н. п. Жовтневое Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США.
Как передавало ИА REGNUM, ранее СБУ объявила в розыск официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.