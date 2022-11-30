Бишкек, 30 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. На заседании парламента Киргизии 30 ноября депутаты выразили недовольство новыми налогами и повышением налоговых ставок, которые правительство намерено ввести с 2023 года.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

«Кабинет министров вводит новые налоги вместо того, чтобы нормально собрать уже имеющиеся. Вы хотите содрать последнюю шкуру с народа?», — возмутился депутат Балбак Тулобаев.

Парламентарии отметили, что поднятие налогов на 2 — 3 процентных пункта приведёт к массовому исходу бизнеса из республики.

«Вы хотите забрать последний хлеб у предпринимателей? Зачем раздражать население и бизнес? Тогда введите ещё и налог на воздух», — подчеркнул депутат Тулобаев.

ИА REGNUM напоминает, что по инициативе Министерства экономики и коммерции в Киргизии введут новые ставки налогов: для производства и реализации товаров — 2% в безналичной и 4% в наличной форме, для оказания работ и услуг — 4% в безналичной и 6% в наличной форме.

В республике отменят торговые патенты, обязав всех торговцев использовать работающие в режиме онлайн кассовые аппараты и платить единый налог с годового оборота. Также предпринимателей ожидает повышение ставок налога с продаж — до 3% — 4%.

Туристических операторов обяжут платить единый налог — 4% в наличной и 2% в безналичной форме. А турагентов — в размере 8%.