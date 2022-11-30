Москва, 30 ноября 2022, 14:48 — REGNUM В 157 районах подконтрольной Киеву территории российские войска в рамках СВО нанесли поражение за сутки, сообщили 30 ноября в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение нанесено 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. Также ударами поражены военная техника и боевики ВСУ.
В ведомстве отметили, что удары наносились оперативно-тактической и армейской авиацией ВС РФ, ракетными войскам, а также артиллерией.
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