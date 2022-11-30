Москва, 30 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Обязательства по уровню зарплат сотрудников бюджетного сектора российской экономики необходимо выполнять. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже», — сказал он.

При этом российский лидер отметил, что для недобирающих какие-то проценты в этом вопросе российских регионов был предусмотрен люфт по выходу на целевой уровень зарплат бюджетников в размере до 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил провести в январе 2023 года индексацию заработной платы сотрудников бюджетного сектора российской экономики.