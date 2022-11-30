Москва, 30 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. США идут проторенной дорогой и надеются в очередной раз подняться за счет разрушений и бедствий, которые испытывает Европа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал рассуждения о недовольстве европейских лидеров политикой США, о которых сообщило издание The Wall Street Journal.

Nps.gov Американское богатство

«США идут проторенной дорогой. В XX веке они дважды поднимались на мировых войнах. За счет военных кредитов, за счет поставок вооружений воюющим странам. Но при этом на своей территории США разрушений и бедственных последствий войны не получали. А вот Европа отхватывала по полной программе. Вот и сейчас это происходит в форме энергетического кризиса и санкций против России, — сказал Комолов. — Европа несет большие потери, несмотря на то, что она принадлежит к центру мировой экономики и имеет резервную валюту, с помощью которой может компенсировать часть своих издержек. Главным бенефициаром ситуации являются США, которые возлагают на Европу основной груз потерь, связанных с давлением на Россию. Понятное дело, что Вашингтон продолжит вести такую политику и дальше, продавливая свои решения в отношении стран, которые связаны с США общей идеологической и военной линией».

Как полагает Комолов, это, естественно, будет вызывать недовольство у простых европейцев, а политики, идя по пути популизма, будут играть на недовольстве масс и набирать политический капитал за счет критики политики США.

«Таким образом, будет происходить обострение отношений США и Европы, что усилит процессы деглобализации мировой экономики», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП) заявил о том, что США добивают экономику Европейского союза.