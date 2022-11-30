Москва, 30 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В среднем стоимость авиабилетов в России в течение последних двух лет не растёт, заявил 30 ноября министр транспорта страны Виталий Савельев на совещании президента с членами правительства.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

Виталий Савельев «В результате реализации мер поддержки в текущем году средний уровень тарифов, по данным Федеральной антимонопольной службы на 10 ноября, — мы специально запросили — остался на уровне последних двух лет и сократился на шесть с половиной процентов относительно уровня 2019 года».

Кроме того, удалось избежать всплеска цен летом, хотя в этом году подорожал авиакеросин — более чем на 45%. Не было «поправок» и на инфляцию, отмечает глава ведомства. А вот если бы не было субсидий от государства, как говорят сами авиакомпании, объём полётов, вероятно, снизился бы на четверть.