Москва, 30 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень бедности в стране по итогам III квартала снизился до 10,5%. Об этом лидер государства сообщил во время совещания с правительством РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«По итогам III квартала уровень бедности снизился до 10,5%. Годом раньше в III квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое», — отметил он 30 ноября.

Также глава государства добавил, что в нынешней непростой экономической ситуации необходимо сохранить «позитивную динамику».

Ранее Путин во время совещания с правительством РФ сообщил об увеличении конкуренции морских портов на Каспийском море.