Москва, 30 ноября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали старт совместной работы ЕАЭС и БРИКС по объединению платежной и расчетных инфраструктур, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

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«Новое, действительно, универсальное и самое главное — обеспеченное товарами, работами и услугами, средство платежа не может появиться быстро. Нужен определённый процесс, состоящий из этапов по объединению финансовых институтов, по унификации их работы, по формированию единой площадки, подходящей под форматы всех рынков. Но процессу дан старт. В ближайшее время будет сформулирована общая стратегия действий ЕАЭС и БРИКС», — отметил депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»).

По мнению парламентария, ускорению процесса формирования новых универсальных валют будет способствовать ускорение роста внешнего долга США и бездумных трат Запада на милитаризацию».

На сегодняшний день только на страны БРИКС приходится более 30% мирового рынка, добавил депутат.

В Евразийской экономической комиссии предложили создать универсальную платежную систему для стран ЕАЭС и БРИКС. По замыслу система объединит национальные платежные системы Китая (UnionPay), Бразилии (Elo), Индии (RuPay), а также стран ЕАЭС (например, системы «Мир» и «Белкарт»).