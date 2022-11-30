Москва, , 13:58 — REGNUM Очередной попыткой придать законность присвоению Евросоюзом российских активов, замороженных из-за санкций, назвал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предложение Еврокомиссии создать фонд для Киева.

Александр Грушко Council.gov.ru

Комментируя предложение председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен создать фонд для оказания помощи Киеву из российских активов, заблокированных в ЕС, Грушко назвал эти действия «лихорадочной деятельностью».

По его словам, всё это нужно Брюсселю, чтобы «не мытьем, так катанием изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов».

Напомним, по данным фон дер Ляйен, Брюсселем заблокированы в рамках санкций €300 млрд резервов Банка России и €19 млрд частных средств российских предпринимателей.

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