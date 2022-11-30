Москва, 30 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, которым продлевается до конца 2024 года эксперимент по проведению в ряде регионов России эксперимента по взиманию курортного сбора, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Это временное решение для того чтобы эксперимент закончился. Он одобрен как состоявшийся», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Первыми участниками эксперимента стали Ставропольский край, Крым, Краснодарский край и Алтайский край. Однако, позже по решению Госсовета Крыма, регион отменил эксперимент. По принятому закону новый срок эксперимента заканчивается 31 декабря 2024 года. Также курортный сбор будет введен в Санкт-Петербурге и в федеральной территории «Сириус».

В комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам ранее обращали внимание на то, что регионы должны все же сами устанавливать курортный сбор.