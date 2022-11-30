Лондон, 30 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе впервые с октября превысила отметку в €1500 за тысячу кубометров. Это 30 ноября следует из данных лондонской биржи ICE.

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По информации торговой площадки, цена декабрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах, которая начала торговаться на отметке €1465,2 за тысячу кубометров, по состоянию на 12:41 мск выросла до €1500,9 за тысячу кубометров.

Ранее газета Politico написала, что Соединённые Штаты пытаются убедить Польшу согласиться на предельную цену на российскую нефть в размере $62.